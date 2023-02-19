Песков: Путин в послании Федеральному собранию даст оценку спецоперации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит много времени теме специальной военной операции. По его словам, это ожидаемо, поскольку на данном этапе необходимо услышать оценку происходящего.

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше»,— сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Представитель Кремля подчеркнул, что «вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО» и специальная военная операция влияет на континент.

Оглашение послания Владимира Путина состоится 21 февраля и пройдет в московском Гостином дворе. В сетке вещания телеканалов оно запланировано с 12:00 до 13:00. В Кремле говорили, что акцент будет сделан «на текущей ситуации». Дмитрий Песков допускал, что на оглашение послания могут пригласить участников спецоперации.

Лусине Баласян