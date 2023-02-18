Глава ЕК: санкции против России начали разрабатывать в декабре 2021 года

Евросоюз (ЕС) и США начали разрабатывать санкции против России из-за ее действий на Украине в декабре 2021 года. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

По ее словам, страны Запада надеялись, что санкции применять не придется. «ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года»,— заявила глава ЕК (цитата по ТАСС).

Ожидается, что десятый пакет санкций Евросоюза обнародуют 24 февраля, в день годовщины военной операции РФ. ЕС планирует закрыть лазейки в уже принятых ограничениях. Ожидается, что санкции затронут российский экспорт на €11 млрд, а также четыре банка, включая Альфа-банк. При этом ЕС не удалось согласовать ограничения против атомной отрасли России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер