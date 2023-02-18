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Коммерсантъ FM
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Глава ЕК: санкции против России начали разрабатывать в декабре 2021 года

Евросоюз (ЕС) и США начали разрабатывать санкции против России из-за ее действий на Украине в декабре 2021 года. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

По ее словам, страны Запада надеялись, что санкции применять не придется. «ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года»,— заявила глава ЕК (цитата по ТАСС).

Ожидается, что десятый пакет санкций Евросоюза обнародуют 24 февраля, в день годовщины военной операции РФ. ЕС планирует закрыть лазейки в уже принятых ограничениях. Ожидается, что санкции затронут российский экспорт на €11 млрд, а также четыре банка, включая Альфа-банк. При этом ЕС не удалось согласовать ограничения против атомной отрасли России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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