РКН заблокировал сайт украинской киберспортивной организации Natus Vincere

Доступ к сайту украинской киберспортивной команды Natus Vincere заблокирован. Согласно данным Роскомнадзора (РКН), доступ ограничивается к сайту navi.gg.

Natus Vincere существует с 2009 года, имеет составы в том числе по CS:GO, Dota 2, PUBG (и PUBG Mobile), Apex Legends, Rainbow Six Siege. В составах участвуют игроки из разных стран, в частности из России, Турции, Грузии, Японии и Великобритании.

Также сегодня Роскомнадзор заблокировал сайт издания The Bell (внесено в список иностранных агентов).

Лусине Баласян