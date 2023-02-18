Пермский изготовитель водочных колпачков увеличит производительность на 10-20%

Пермское предприятие по изготовлению водочных колпачков «Норд ПАК» примет участие в нацпроекте «Производительность труда». Это позволит компании на 10-20% увеличить производительность, сообщают в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на Региональный центр компетенций (РЦК). Предприятие «Норд ПАК» является лидером в области производства полимерных укупорочных средств для ликероводочной промышленности России.

Оптимизацией и внедрением инструментов бережливого производства при поддержке экспертов РЦК займутся на участке производства укупорочных устройств «Норд ПАК». Сотрудники предприятия и специалисты РЦК проведут диагностику процессов на выбранном участке, чтобы выявить слабые места и составить план мероприятий по улучшению. Основной упор сделают на планировании и обучении сотрудников управлением станками.

Директор по производству «Норд ПАК» Роман Ахметов отметил, что внедрение новых инструментов и технологий позволит снизить затраты, сократить время производственных процессов. «В дальнейшем это будет способствовать увеличению объема выпускаемой предприятием продукции. По итогам проекта мы ожидаем повысить квалификации специалистов и увеличить производительность на 10-20%», – поделился Роман Ахметов.

ООО «Норд ПАК» работает на рынке с 2005 года. По сведениям kartoteka.ru, управляет предприятием ООО «Меридиан глобал», а единственным учредителем компании является Алексей Филиппов. Господин Филлипов владеет целям рядом организаций, в том числе ООО «Меридиан глобал», ООО «Меридиан», которое специализируется на автоматизации производства, внедрении робототехнических устройств, производстве оборудования для маркировки и поштучного учета товаров.