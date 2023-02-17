Как известно, выражение «кино и немцы», которым мы описываем смешные и нелепые ситуации, появилось благодаря советским фильмам о войне, где этих самых немцев часто изображали какими-то карикатурными дураками.

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Из такого же рода кино пошли в народ и всякие «фрицы», «хенде хох», «Гитлер капут» и прочие словечки, настолько вошедшие в сознание советского человека, что порой начинали вылезать из этого сознания совершенно не к месту. Была байка про одного нашего персонажа, получившего по работе командировку в ГДР, который в довесок получил еще и задание от жены — купить ребенку хорошую заграничную одежду. Не беда, что немецкий не знаешь. Скажи первому встречному «югендмоден» — тебе укажут на ближайший магазин. Ну, он и спросил у пожилой немки: «Фрау, гитлерюгенд?»

К слову, о «фрицах». Это не что иное, как уменьшительное от имени Фридрих. Американцы и британцы тоже называли немцев «Фрицами», а также «Хайни», что было формой имени Хайнрих, произносимого у нас как Генрих, и еще — «Джерри». Прозвище не имело никакого отношения к американскому мультику про туповатого кота и неуловимого мышонка, хоть и вышедшего на экраны в 1940 году. Все намного проще: «Джерри» созвучно первому слогу в слове Germans, то есть «немцы».

От него пошло другое сленговое словечко Второй мировой — «джеррикэн». Так называли 20-литровую канистру, созданную в Германии в 1937 году. Оригинальное ее название звучит как Wehrmacht-Einheitskanister, что дословно означает «единая канистра для Вермахта».

Своим появлением «джеррикэн» произвел настоящую революцию в автомобильных войсках и не только. До того, чтобы перелить бензин из больших цистерн в топливный бак автомобиля или взять с собой запас топлива использовалась самая разная промежуточная тара — жестяные жбаны, бочки, бидоны, бутылки и даже ведра. Канистры если и были, то довольно непривычной на современный взгляд треугольной формы, что не добавляло удобства пользования.

Вермахт решил первым устроить «орднунг», объявив конкурс на создание самой удобной емкости для хранения бензина. Победила в нем фирма Schwelmer Eisenwerk Mller & Co из вестфальского города Швельм, разработавшая прямоугольную и плоскую канистру — ту самую «джеррикэн». Собственно, такой и никакой другой мы сейчас канистру не представляем.

Как всегда, немцы создали техническое чудо. Плоская форма делала канистру очень компактной — несколько канистр легко ставились в ряд в кузове грузовика или штабелировались на складе горючего. Три ручки позволяли одному человеку нести в каждой руке по две пустых канистры, а одну полную могли тащить двое. Опять же, продев ремень сквозь ручки, можно было легко закрепить канистры при перевозке. Вместо винтовой пробки, которую легко потерять, сделана откидная крышка со скобой. По бокам делались Х-образные отштамповки, увеличивающие жесткость. Внутри горловины — сифонная трубка для облегчения наполнения и опорожнения канистры. В производстве канистра была не очень сложна — сваривалась из двух отштампованных половинок, причем, сварные швы делались внутренними, а не наружными. В общем, типичный такой немецкий «квадратиш-практиш-гут».

Канистру оценил не только вермахт, но и его противники, пожелавшие иметь такую же в своих войсках. Первыми «цап-царап» произвели американцы в 1939 году, а на следующий год и британцы. После канистру скопировал СССР, причем, у нас она выпускается до сих пор.

Вот и эта троица на старом советском фото сидит довольная — у каждого по канистре. Может просто новые купили, а может в город ездили за керосином и собираются обратно к себе на дачи. После всех дневных хлопот сядут вечером перед телевизором и будут кино смотреть. Какое? Да про немцев конечно.

Денис Токмаков

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