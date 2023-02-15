«Иногда актеры нуждаются в театре больше, чем зрители»

— «Кармен» – это театральный миф, архетип, модель поведения. Я получила предложение о постановке от Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина (премьера состоится 1 марта.— «Ъ-Приволжье») и приняла его как вызов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ловырев Фото: Сергей Ловырев

Это очень сложный материал для любого режиссера. Опера «Кармен» – в тройке самых популярных названий мирового репертуара. В мире сотни интерпретаций этой оперы, подступиться к ней сложно. Она у всех на слуху, и любой даже очень далекий от оперного мира человек при слове «Кармен» рисует образ в голове. Для некоторых это цыганская юбка, цветок в волосах, фламенко. Мне хотелось бы избежать этих клише. Балерина Майя Плисецкая (которая, кстати, воплотила свою Кармен, совершенно отличную от оперной Кармен) говорила: «Характер – это судьба». Так вот, имя Кармен – это уже сюжет.

В моем спектакле два плана. Первый: линия артистов, которые играют спектакль «Кармен». Второй план: сам сюжет оперы. Мы наблюдаем за тем, как реальность постоянно переплетается с сюжетом.

Иногда становится непонятно, где жизнь, а где игра. Артисты играют артистов, которые играют оперу «Кармен». Зачем? Наверное, для того, чтобы осознать реальность, забыть ее или примириться с нею.

Каждый номер героини Кармен героини – это либо танец, либо песня. Постоянная игра – уже часть природы этого персонажа. Все в спектакле происходит только потому, что так хочет Кармен. Каждую секунду ей необходимо чувствовать себя живой, для нее не существует рутины.

«Свободной родилась – свободной и умру», – говорит Кармен. Этого ощущения полной свободы я хочу добиться с помощью игры артистов, которые как будто создают спектакль здесь и сейчас. Не для зрителей, а для себя. И это отдельный мотив постановки. Кому нужен театр – зрителям? актерам? Иногда актеры в нем нуждаются больше, чем зрители.