Экс-замминистра минЖКХ Прикамья возглавит краевой институт уже на этой неделе

Бывший первый замминистра ЖКХ Пермского края Андрей Красников возглавит ГКУ «Институт регионального и городского планирования» (ИРГП) 16 февраля. По сведениям информированного источника в кабмине, нынешний руководитель института Олег Половников покидает этот пост. Господин Половников может занять вакантную должность первого заместителя министра строительства Пермского края.

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О том, что Олег Половников может покинуть должность директора ИРГП, а его место может занять Андрей Красников, стало известно на прошлой неделе. С конца 2022 года господин Красников уже работает на должности замдиректора института. В 2021 году он покинул пост первого замминистра краевого минЖКХ, где курировал вопросы коммунальных отходов и водоснабжения. Ранее работал замдиректора КГУП «Теплоэнерго» (регоператор ТКО), а также был и. о. директора предприятия.

В начале февраля стало известно о том, что первый замминистра строительства региона Александр Пономарев покидает эту должность. Уход господина Пономарева состоялся вскоре после того, как глава минстроя Андрей Колмогоров уволился из министерства. Место господина Колмогорова занял Артем Габдрахманов, работавший до этого главным архитектором Пермского края — замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности