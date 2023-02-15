GloraX замораживает Апрашку

Первый вице-президент и совладелец компании Александр Андрианов сообщил в интервью «Интерфакс», что компания потеряла интерес к масштабным проектам в Санкт-Петербурге, в том числе комплексному развитию Апраксина двора. Ни Смольный, ни девелопер не говорят об официальном выходе инвестора из трех проектов, соглашение о намерениях по которым было подписано на ПМЭФ-2022, но эксперты не удивлены позицией компании, так как в непростых условиях рынка девелоперы сконцентрированы на своих текущих проектах, приносящих продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судьба многострадальной Апрашки в очередной раз оказалась туманной

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Судьба многострадальной Апрашки в очередной раз оказалась туманной

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первый вице-президент и совладелец GloraX Александр Андрианов назвал «ни к чему не обязывающими» соглашения, которые компания подписала с властями Петербурга на ПМЭФ в 2022 году. Он заявил в интервью «Интерфакс», что дальнейшая работа над ними отложена.

В июне 2022 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и президент «Глоракса» Андрей Биржин подписали на ПМЭФ-2022 соглашение о намерениях по созданию общественно-деловой инфраструктуры на территории Северной столицы. Речь шла о комплексном развитии трех территорий: Дальневосточный проспект — Зольная улица, Апраксин двор и Петергоф. Тогда же был заявлен общий объем инвестиций в эти проекты в размере 100 млрд рублей.

Планировалось, что большая часть этой суммы будет потрачена на проект реконструкции территории Апраксина двора площадью 14 га. GloraX собирался заниматься объектом в партнерстве с концерном «Питер» Николая Пономарева — крупнейшим частным собственником помещений Апракcина двора, которому принадлежит 61 тыс. кв. м. Однако теперь в GloraX утратили интерес к этим проектам и отложили их на неопределенный срок. На вопрос «Ъ-СПб», можно ли точно говорить о том, что компания не будет участвовать в упомянутых проектах, в компании напомнили, что в рамках ПМЭФ было подписано соглашение о намерениях, а не договор. «Соглашение о намерениях носит декларативный характер — это рамочный документ, который фиксирует интерес двух сторон к проекту, но при этом не обозначает сроки реализации или объем работ. По соглашению не предусматривается передача прав собственности или аренды на имущество в границах проекта от города к партнеру. В свете последних событий и решения городских властей сдавать помещения в аренду, мы не приняли окончательного решения об участии в проекте»,— следует из официального ответа компании.

В ноябре прошлого года Фонд имущества Санкт-Петербурга выставил на аукцион право аренды более 46 тыс. кв. м на территории Апраксина двора (общая его площадь — 172 тыс. кв. м, 107 тыс. кв. м находится в городской собственности), принадлежащих городу. Предполагалось, что большинство отдельных объектов можно будет использовать под торгово-сервисную функцию, а остальные — перепрофилировать под офисы и склады. Как уточнили «Ъ-СПб» в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга, в результате в аренду стали сдавать площади по частям, с арендаторами были заключены трехлетние договоры.

В комитете по инвестициям сообщили, что видели заявление в СМИ представителя GloraX, но судьбу проектов оперативно прокомментировать не могут. Официальная позиция будет сформулирована позже.

Проекты крупные, особенно Апраксин двор, констатирует управляющий партнер Rusland Андрей Бойков. «Сейчас на рынке непростая ситуация: у большинства игроков проблема с поступлениями, с выполнением плана продаж. В этой связи многие супермасштабные проекты притормаживают, девелоперы концентрируются на текущих проектах, которые приносят "оборотку"»,— прокомментировал эксперт.

GloraX нужно время, чтобы осмыслить эту ситуацию заново, согласен с коллегой Владимир Федоров, директор по продажам элитной недвижимости Richness Realty Investment Group. «Безусловно, у компании есть проекты, находящиеся в высокой стадии проработки, которые не будут приостанавливаться. Но проекты на начальной стадии сейчас чаще всего притормаживаются и откладываются, насколько возможно»,— обозначает реалии рынка господин Федоров.

Город неоднократно пытался привлечь инвестора к развитию Апраксина двора. В 2008 году за реконструкцию двора взялся «Главстрой-СПб», принадлежавший тогда структурам Олега Дерипаски. Застройщик планировал инвестировать в проект 28 млрд рублей, построив на этой территории 70 тыс. кв. м жилья, а также торговые, гостиничные и офисные центры. Однако компания так и не успела приступить к работам из-за необходимости выкупа площадей у многочисленных собственников Апраксина двора и судебных конфликтов с некоторыми из них. В 2013 году Смольный не продлил договор на реновацию территории Апраксина двора. Однако девелопер остался арендатором части территорий до 2016 года.

В 2015 московская компания Glorax Development уже присматривалась к Апрашке. По заказу компании архитектурное бюро «Студия 44» подготовило концепцию развития части комплекса. Основная идея заключалась в создании на территории Апраксина двора жилого квартала, включающего торговую функцию и креативные пространства. Через год управляющая компания АО «Апраксин двор» (100% принадлежит Санкт-Петербургу) утвердила в качестве основного варианта реконструкции исторического квартала концепцию «Студии 44». Предполагалось 30% от всей территории объекта приспособить под апартаменты. Инвестиции на финансирование реновации квартала оценивались в 20 млрд рублей. Завершить реконструкцию планировали до 2022 года.

В 2018 году администрация города сообщила, что выбрала новым инвестором концерн «Питер», который собирался вложить в реконструкцию объекта 5,1 млрд рублей, но с тех пор никаких подвижек не произошло. По информации «Ъ-СПб», задержка была связана с позицией города, который не завершил согласование проекта.

В конце 2022 года Апрашкой заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по информации о бездействии в сохранении исторического объекта по инициативе «неравнодушных петербуржцев».

Виктор Сборов