«Челси» укажут на его место

Сегодня в первых матчах стартового раунда play-off самый турбулентный клуб Европы нынешнего сезона «Челси» встретится с набравшей очень хороший тонус дортмундской «Боруссией», а «Бенфика», у которой лондонцы в январе увели лидера Энцо Фернандеса,— с сенсацией розыгрыша «Брюгге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Челси» потратил на приобретение Михаила Мудрика (№15) и Энцо Фернандеса (№5) более €120 млн, однако на результатах команды пока это не сказывается

Фото: Julian Finney / Getty Images «Челси» потратил на приобретение Михаила Мудрика (№15) и Энцо Фернандеса (№5) более €120 млн, однако на результатах команды пока это не сказывается

Фото: Julian Finney / Getty Images

Все, что происходило с «Челси» в минувшие несколько месяцев,— это уже беспрецедентный для футбола случай, потому что масштаб трансформаций, пережитых по ходу сезона лондонской командой, не укладывается в голове. Летом, после продажи клуба Романом Абрамовичем консорциуму во главе с Тоддом Бёли, у него сменился владелец, а еще благодаря рвению и щедрости новых хозяев — значительная часть основы. В сентябре тренер Томас Тухель уступил пост Грэму Поттеру. В январе, уже во время зимнего окна, состоялись следующая порция дорогих покупок и появление в «Челси» таких футболистов, как Жуан Феликс, Михаил Мудрик, Энцо Фернандес. Все эти пертурбации, потребовавшие рекордных инвестиций, радикально — и неоднократно — трансформировали лондонский облик, лондонский стиль, выбрасывая на помойку прежние сочетания и идеи. Но удивительнее всего, что ни в один из моментов перманентной перестройки «Челси» не выглядел клубом, способным хотя бы приблизиться к прежним высотам.

Тому, кто хочет представить его аутсайдером в паре 1/8 финала, подобрать аргументы будет проще простого. В конце концов, «Челси» — это десятая команда нынешнего чемпионата Англии. Десятая! Причем без каких-либо оговорок, ссылок на невезение: он, например, в хвосте десятки и по продвинутой статистке, соотношению собственных и чужих шансов. При этом именно зимнее, после рестарта сезона, бравшего из-за чемпионата мира в Катаре длинную паузу, состояние лондонцев совсем уж ужасное. В восьми матчах чемпионата лишь две победы — над скромными «Борнмутом» и «Кристал Пэлас», плюс вылет из Кубка Англии после разгромного поражения от «Манчестер Сити».

И еще такой факт. «Челси» этой турбулентной эпохи абсолютно не умеет играть против клубов мощных, равных себе по статусу. В текущем английском первенстве против занимающих четыре верхние строчки в таблице команд — «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» — лондонцы провели шесть матчей, взяв в них одно-единственное очко. А разница мячей в этих играх — 1:10.

Между тем дортмундская «Боруссия» точно относится к категории клубов мощных. Вернее, перед перерывом она была похожа на «Челси» в смысле нестабильности. Но сейчас все иначе. В 2023 году «Боруссия» в пяти матчах немецкого чемпионата добыла пять выигрышей с общим счетом 15:6. Игра немецкой команды свежа, молодежь (Джуд Беллингем, Карим Адейеми, Джио Рейна) расцветает на глазах, ветераны (Юлиан Брандт, Рафаэл Геррейру) тянутся за ней. Залечил травму диспетчер Марко Ройс, справился с онкологическим заболеванием форвард Себастьян Алле. В общем, придраться практически не к чему, везде, куда ни кинь взгляд, замечательный баланс, скорее всего компенсирующий громадную разницу в громкости имен из заявок в пользу «Челси», которому эта громкость пока никак не помогала.

В той паре, что свела «Бенфику» и «Брюгге», фаворитом хочется, разумеется, считать португальский клуб. Клуб бельгийский, который поразил уже тем, что смог прорваться в play-off Лиги чемпионов, даже в своем национальном первенстве нынче находится за пределами топ-тройки. Но есть нюанс. В январе «Челси», как известно, умыкнул у «Бенфики» за €121 млн Энцо Фернандеса.

Если отталкиваться от простейших цифр, то вроде бы поклонникам лиссабонцев нечего особенно расстраиваться из-за ухода аргентинца. По крайней мере четыре забитых мяча и шесть голевых передач во всех турнирах сезона — так себе результативность для центрального хавбека. Но цифры, понятно, нагло врут. В схеме тренера Рогера Шмидта роль Фернандеса была колоссальной, он был для нее настоящим стрежневым элементом, обеспечивающим и прочность всей конструкции, и ее пластичность, и гибкость. На внутреннем уровне потеря пока не сильно сказывается. Но Лига чемпионов — это, как ни крути, иная планета по сравнению с португальским первенством.

Алексей Доспехов