Традиционную прямую линию с петербуржцами вместо Беглова проведет вице-губернатор Казарин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору города Станиславу Казарину провести февральскую ежемесячную прямую линию по вопросам работы городского правительства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы города.

«Как и обещал, проводить эфиры буду не только я, но и члены правительства, курирующие разные направления жизни города. В этом месяце поручил ответить на вопросы жителей вице-губернатору Станиславу Казарину»,— сказано в сообщении.

Прямая линия состоится 16 февраля в 20:00 в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Трансляция также будет идти в официальной группе Смольного «ВКонтакте».

Традиционная прямая линия властей Петербурга стала ежемесячной в декабре 2022 года. Темы эфиров выбирают сами горожане путем голосования в соцсетях.

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