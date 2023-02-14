КНДР представила марку с изображением дочери Ким Чен Ына

КНДР представила дизайн новой почтовой марки, на которой впервые изображена Чу Э, дочь лидера республики Ким Чен Ына, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». На марке — фото лидера КНДР и его дочери во время посещения испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в ноябре 2022 года. Выпустить марки планируется в пятницу, 17 февраля.

Чу Э — вторая дочь лидера Северной Кореи. Считается, что ей около десяти лет. Она впервые появилась на публике 19 января 2022 года. В ноябре того же года девочка снова посетила вместе с отцом запуск одной из ракет КНДР. На прошлой неделе она также посетила военный парад по случаю 75-й годовщины основания Корейской народной армии. На фоне этого появились слухи, что она станет преемницей Ким Чен Ына.