ФСБ выдворит мигрантов-нелегалов, задержанных в гатчинской промзоне

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составило протоколы о нарушении правил пребывания на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ) в отношении более 70 человек, задержанных в ходе рейда силовых и миграционных служб в промзоне в Гатчинском районе города. Сейчас ведомство решает вопрос с выдворением их из страны, сообщила пресс-служба УФСБ сегодня, 13 февраля.

Все задержанные проживали на территории промзоны постоянно, здесь же они были трудоустроены. Некоторые из них совершили несущественные нарушения миграционных законов, однако большинство задержанных, в основном из «регионов с повышенной террористический опасностью», находятся в России без оснований, подчеркнули в УФСБ.

Рейд в промзону в Гатчине проводился ФСБ совместно с местной полицией и бойцами Росгвардии.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург