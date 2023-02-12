Металл в голосах

Краевые власти начали подбирать кандидатов на смену уходящему с должности депутату заксобрания по округу №17 Антону Удальеву. В частности, региональное руководство ведет переговоры о выдвижении кандидатов на довыборы с градообразующими предприятиями Чусового — Чусовским метзаводом и тепличным комплексом «Пермский». Однако окончательного решения по кандидату от краевых властей не принято. Эксперты полагают, что для победы в округе потенциальному кандидату понадобится хорошая репутация у местных элит и жителей, а также наличие собственных ресурсов для финансирования кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», краевые власти начали искать кандидатов на довыборы в региональное законодательное собрание по одномандатному округу №17. Об этом сообщают несколько источников, близких к администрации губернатора Пермского края и краевому парламенту. По словам собеседников, региональные власти ведут переговоры о возможности выдвижения статусных и ресурсных кандидатов, связанных с градообразующими предприятиями Чусового (город входит в состав округа №17): Чусовским металлургическим заводом (ЧМЗ) и тепличным комплексом «Пермский».

Как утверждает один из осведомленных источников, в частности вопрос о кандидатах в депутаты заксобрания обсуждался на встрече между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и председателем совета директоров Объединенной металлургической компании (ЧМЗ входит в ее состав) Анатолием Седых.

«ОМК готова участвовать в общественно-политической жизни Прикамья. Однако окончательного решения по кандидатам не принято. Полагаю, кандидаты станут известны не раньше апреля»,— поделился собеседник. Источник, близкий к администрации губернатора, также считает, что обсуждать конкретные кандидатуры преждевременно: «обсуждаются разнообразные варианты».

Собеседник, знакомый с предвыборными процессами в Пермском крае, предполагает, что интерес региональных властей к кандидатам от градообразующих предприятий связан с настроениями местных жителей. «Видимо, у людей есть запрос, чтобы их интересы в заксобрании представлял кто-то из местных. Краевые власти, вероятно, решили прислушаться. Да и рисковать перед президентскими выборами в 2024 году никто не хочет, поэтому ищут человека, который гарантированно сможет избраться и будет лоялен действующему руководству»,— отмечает источник.

В пресс-службе ЧМЗ информацию о вероятных переговорах не комментируют. Глава Чусовского городского округа Сергей Белов заявил «Ъ-Прикамье», что вопрос о кандидатах на довыборы с ним не обсуждался.

Ранее пермские СМИ и телеграм-каналы называли вероятным кандидатом на участие в довыборах президента краевой федерации фигурного катания Дмитрия Шубодерова. Сам господин Шубодеров заявил, что «не в курсе этих событий», и отказался от дальнейших комментариев.

Мандат депутата заксобрания по округу №17 станет вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий действующего парламентария Антона Удальева. Он написал соответствующее заявление на этой неделе. Постановление о прекращении полномочий господина Удальева планируется рассмотреть на пленарном заседании заксобрания 16 февраля. Ожидается, что после ухода из заксобрания Антон Удальев получит работу в правительстве Москвы, где займет должность замруководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», довыборы в краевой парламент, скорее всего, состоятся в сентябре, в единый день голосования.

Чусовской металлургический завод является одним из старейших промышленных предприятий в Прикамье. Сейчас завод входит в состав ОМК и выпускает рессорную продукцию под брендами «Чусовская рессора» и Springer.

Тепличный комплекс «Пермский» был открыт в Чусовском округе в конце 2021 года. Предприятие занимается выращиванием овощей в закрытом грунте. Ранее компания контролировалась ГК «Ренова», но после введения санкций федеральный холдинг продал пермский тепличный проект. Сейчас 100% долей ООО «Тепличный комплекс “Пермский”» владеет московское ООО «Нектис», контроль в котором принадлежит ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, бывшего зампреда правления «Реновы».

Политтехнолог Виктор Соколов считает, что представитель местных элит может выиграть выборы по округу №17. «Кроме довыборов, в сентябре также будут проходить выборы в думы Краснокамска и Чайковского. Ситуация в этих территориях традиционно непростая. Плюс через год уже президентские выборы. Вероятно, краевые власти решили не воевать на нескольких фронтах самостоятельно и отдать довыборы на откуп промышленникам и местной администрации»,— полагает эксперт.

«Территория не проблемная с устойчивым руководителем. Поэтому кандидат от крупного местного предприятия может победить с минимальной поддержкой со стороны администрации губернатора. Тем более что за местных кандидатов в Чусовом голосуют активнее, чем за “варягов”, а порога явки нет»,— добавил Виктор Соколов. По его словам, одним из возможных кандидатов может стать спикер местной думы и менеджер ЧМЗ Константин Адаменко.

Политический консультант Людмила Ознобишина предполагает, что краевые власти намерены сохранить мандат за провластным кандидатом, но при этом избежать значительных расходов на проведение кампании. «Для этого нужен кандидат, чей личный бренд или бренд предприятия, которое он представляет, позволит уже на старте противостоять возможным выдвиженцам от других парламентских партий. Позитивная репутация становится главным активом и позволяет работать на результат, не требуя существенных дополнительных вложений для повышения узнаваемости. Таким образом, самими ценными ресурсами становятся позитивная известность в Чусовском округе и возможность профинансировать кампанию»,— считает эксперт.

По ее словам, ОМК и тепличный комплекс «Пермский» пока не могут обеспечить этого в полной мере, хотя и являются градообразующими предприятиями. «Возможно, в таком случае стоит поискать кандидатов среди общественников, заключив с парламентскими партиями “пакетное соглашение” о прохождении кандидатов на муниципальных выборах в других территориях в обмен на нейтралитет в округе №17»,— предлагает Людмила Ознобишина.

Политолог Сергей Ильин отмечает, что «в данный момент говорить о том, что обсуждаются те или иные конкретные фамилии, рано». «Насколько я понимаю, консультации только начинаются. И среди главных требований к кандидату, помимо статуса и ресурсов, остается известность и электоральность. Время до старта праймериз “Единой России” еще есть. Есть время для того, чтобы принимать решения, опираясь на социологию»,— резюмирует эксперт.

Константин Кадочников