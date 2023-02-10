Главные новости за 10 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Первомайский районный суд Краснодара отказал адвокату Михаилу Беньяшу в требованиях об отмене статуса иноагента. Он заявил, что будет обжаловать это решение.

Гарнизонный военный суд Севастополя приговорил к 3,5 годам исправительной колонии двух российских военнослужащих, которые отказались выполнить приказ, находясь в зоне СВО.

В Темрюкском районе Кубани и в Севастополе установили бессрочный желтый уровень террористической угрозы.

В Краснодаре отменен концерт певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин), который должен был состояться 16 марта в «КРОП Арене».

Суд удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края об изъятии из частной собственности участка на берегу Кубани.

В Краснодарском крае резкий рост цен на огурцы в феврале 2023 года может быть связан со значительным снижением объема производства и торговыми наценками. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали опрошенные эксперты.

Мадридский футбольный клуб «Реал» заинтересовался полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Европейский клуб пообщался с представителями футболиста, но пока не перешел к активным действиям.

В январе—ноябре 2022 года из Краснодарского края за границу уехало 23 525 человек. Это в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Ялте начали массовые сносы незаконно установленных заборов и ограждений. В городе создан штаб по выявлению подобных конструкций.

В Новороссийске заработали первые муниципальные эвакуаторы. В первую очередь их будут направлять на остановки к школам.

В Анапе хакеры взломали сайт телеканала и сообщили о переселении беженцев из Крыма. В МЦУ города заявили, что информация о переселении — фейк.

Группа ЛСР планирует завершить в четвертом квартале 2024 года строительно-монтажные работы на территории санатория «Волна» в Сочи.

Суд обязал предпринимателя из Новороссийска Вадима Оганесяна исключить реку Котлома из собственности гольф-деревни, расположенной в станице Натухаевской.

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