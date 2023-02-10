В Анапе хакеры взломали сайт телеканала и сообщили о переселении беженцев из Крыма

Информация о переселении в Анапу беженцев из Крыма является фейком. В муниципальном центре управления города сообщили, что сайт ТРК «Анапа Регион», на котором разместили сообщение, был взломан.

«Данная информация не соответствует действительности. Обстановка в Краснодарском крае и Крыму стабильная, никаких предпосылок к переселению людей нет»,— отметили в МЦУ Анапы.

Ложная новость с сайта была оперативно удалена, сейчас проводятся технические работы по защите ресурса. В МЦУ обратились к жителям города с просьбой уточнять информацию в официальных источниках.

Ранее не подтвердилась информация о подготовке российских властей к атакам ВСУ на Крым. Ложные сообщения появились в украинских каналах якобы в связи с введением в республике высокого уровня террористической опасности. На самом деле он был введен еще 11 апреля 2022 года и с тех пор регулярно продлевается.

Татьяна Ручкина

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