В Краснодаре изъяли из частной собственности часть берега реки Кубань

Суд удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края об изъятии из частной собственности участка на берегу Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В надзорное ведомство обратились граждане, проживающие в ЖК «Новый город» в Юбилейном микрорайоне в Краснодаре. По результатам проверки были выявлены нарушения земельного и водного законодательства. Выяснилось, что часть спорного земельного участка расположена на территории береговой полосы Юбилейного микрорайона. Владелец — физическое лицо. Незаконное владение и пользование препятствовало доступу к водным объектам общего пользования. Права краснодарцев на благоприятную окружающую среду, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и федеральным законом «Об охране окружающей среды», также были нарушены. Прокуратура края подала в суд исковое заявление к собственнику участка о признании отсутствующим права собственности.

Решение вступило в законную силу.

Екатерина Мухамедова

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