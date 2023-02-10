Кубанские производители объяснили резкий рост цен на огурцы

В Краснодарском крае резкий рост цен на огурцы в феврале 2023 года может быть связан со значительным снижением объема производства и торговыми наценками. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали опрошенные эксперты.

Как следует из данных Росстата, в начале текущего года огурцы стали лидером подорожания среди товаров и услуг. Цены на огурцы за прошлую неделю (30 января — 5 февраля) выросли на 53,6% по сравнению с концом декабря 2022 года. По сравнению с предыдущей неделей стоимость огурцов выросла на 12,7%. За первую неделю февраля также подорожали помидоры на 29,6%.

В Краснодарском крае цены на огурцы в некоторых торговых точках достигают, по данным пользователей соцсетей, до 540 руб. за килограмм.

Вице-президент Ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев связывает повышение стоимости на огурцы в первую очередь с сезонностью.

«В этот период (в феврале) огурцы выращиваются только в теплицах, оснащенных электродосвечиванием. Объем огурцов может быть стабильный, но не очень большой»,— комментирует он.

Спикер отметил, что рост цен на огурцы никак не связан с подорожанием электроэнергии. Основной носитель для теплиц — газ, который практически не подорожал с 2016 года, добавил господин Муравьев.

«Цена на огурец, с которым сталкивается потребитель, формируется не в теплицах, а в торговле. Наценки бывают от 100 до 200%. Цена отпускная в тепличных комплексах за килограмм огурцов может быть и 140 руб., а дальше идут торговые наценки»,— сказал эксперт.

Также он добавил, что уже в марте можно ожидать снижения цен на огурцы.

Директор предприятия «Кубань продукт» Александр Вовк подчеркнул, что сейчас установилась максимальная цена на огурцы, в этом году цены держатся из-за особенности рынка — отсутствия конкуренции. Из Турции и Узбекистана сейчас, по его словам, существенно уменьшились поставки.

«Подорожали также средства защиты растений и удобрения. Из-за санкций и ухода европейских поставщиков российские производители удобрений подняли цены. Каждый день стоимость меняется, все зависит от рынка. Первопричина — высокие расходы на выращивание. Каждый год эти расходы увеличиваются, и именно в этот период они самые высокие», — сказал Александр Вовк.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram