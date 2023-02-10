Реконструкцию санатория «Волна» в Сочи планируют завершить в конце 2024 года

Строительно-монтажные работы на территории санатория «Волна» в Сочи «Группа ЛСР» планирует завершить в четвертом квартале 2024 года. Точная дата открытия объекта пока не называется, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что в конце 2022 года началась реставрация исторических корпусов и элементов его благоустройства, в частности парка на 3,5 га. Кроме того, ведется строительство нового корпуса.

Застройщик уточнил, что объем инвестиций в объект не изменился. Как сообщалось ранее, в реконструкцию санаториев «Волна» и «Кристалл» планируют вложить 25 млрд руб. На базе объектов создадут единый гостиничный комплекс на 700 номеров. Инвестсоглашения о реконструкции санаториев были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме-2022.

Кроме того, в 2021 году гендиректор ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписали соглашение о реконструкции в Сочи гостиницы «Приморская». Сумма инвестиций составит 21 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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