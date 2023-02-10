В Темрюкском районе Кубани бессрочно установили высокий уровень террористической опасности

С 20 часов 10 февраля в Темрюкском районе Краснодарского края «желтый» уровень террористической опасности станет бессрочным. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Меры безопасности в Темрюкском районе усилили по решению Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациям Национального антитеррористического комитета. Высокий уровень террористической опасности предполагает работу оперативных и спасательных служб и медучреждений в режиме повышенной готовности, а также усиление патрулей и досмотров машин в местах массового скопления людей.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности на Кубани был введен 8 октября из-за теракта на Крымском мосту. С тех пор его продлевали каждые две недели.

Также на территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на запуск беспилотников. Он касается всех жителей, индивидуальных предпринимателей и организаций. Исключения касаются органов госвласти региона, федеральных органов госвласти, органов местного самоуправления, а также организаций, выполняющих государственный оборонный заказ и работающих по договору с органами госвласти и подведомственными им учреждениями.

Татьяна Ручкина

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