В Новороссийске заработали первые муниципальные эвакуаторы

Первые муниципальные эвакуаторы в Новороссийске будут направлены на остановки и к школам. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко, жители часто обращают внимание на скопление автомобилей именно здесь.

Фото: Андрей Кравченко

Всего в Новороссийске работают три муниципальных эвакуатора.

«Каждый водитель, получая право на управление транспортным средством, должен помнить о действующих правилах дорожного движения»,— отметил глава Новороссийска.

Андрей Кравченко добавил, что работа эвакуаторов поможет дисциплинировать автолюбителей.

Тат Гаспарян

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