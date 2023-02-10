Действие «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе продлили бессрочно

Действие высокого «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе продлили бессрочно. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Решение было принято на основании информации правоохранительных органов о возможных терактах на территории Севастополя. Бессрочный срок действия режима начался с 18:00 10 февраля. Ранее период его действия продлевали каждые 15 суток.

«Информация об отмене высокого уровня террористической опасности будет доведена дополнительно»,— говорится в сообщении.

Гражданам рекомендовали контролировать ситуацию вокруг себя, особенно находясь в общественных местах, не трогать бесхозные вещи и сообщать о них сотрудникам полиции.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности в Севастополе ввели летом прошлого года из-за атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.

Анастасия Донскова

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