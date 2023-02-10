Футбольный клуб «Реал» проявил интерес к полузащитнику «Краснодара»Эдуарду Сперцяну

Мадридский футбольный клуб «Реал» заинтересовался полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник.

Европейский клуб пообщался с представителями футболиста, но не перешел к активным действиям. Сам Эдуард Сперцян пока не рассматривает переход в европейские клубы, как отмечает издание.

Ранее интерес к хавбеку «быков» проявил голландский ПСВ. Переговоры с клубом о трансфере были назначены на январь текущего года.

Эдуард Сперцян был признан болельщиками лучшим игроком «Краснодара» в сезоне 2021-2022 года. текущем сезоне игрок выступил за родной клуб в 21 матче и стал автором 10 голов. Действующий контракт полузащитника заканчивается в 2026 году.

Анастасия Донскова

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