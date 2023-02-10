Суд Краснодара отказал адвокату Беньяшу в отмене статуса иноагента

Первомайский районный суд Краснодара отказал адвокату Михаилу Беньяшу в требованиях об отмене статуса иноагента. Об этом господин Беньяш сообщил в Telegram.

Михаил Беньяш отметил, что намерен обжаловать данное решение.

«Некомпетентность высшего порядка. Хотя зачем быть умелым, если ты сильный»,— говорится в сообщении.

Минюст внес адвоката в список иноагентов в октябре прошлого года. Тогда, по заявлению самого господина Беньяша, причиной стали эпизоды получения финансирования от правозащитников, которые в настоящее время признаны в РФ иноагентами.

Адвокатской деятельностью Михаил Беньяш занимается с 2006 года. Адвокат специализируется на защите интересов гражданских активистов. Ранее в отношении господина Беньяша завели административное дело о 20 публикациях в соцсетях, дискредитирующих российских военных.

Анастасия Донскова

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