В Севастополе двух военных осудили на 3,5 года за неисполнение приказа в зоне СВО

Гарнизонный военный суд Севастополя приговорил к 3,5 годам исправительной колонии двух российских военнослужащих. Осужденные во время боевой задачи в зоне СВО отказались выполнить приказ, сообщает «Ъ».

По данным следствия, вое военных из Белогорского гарнизона Амурской области, находясь под Херсоном в сентябре прошлого года, отказались выполнить приказ по удержанию занятых рубежей.

Гарнизонный военный суд Севастополя лишил старшего прапорщика звания, также суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Рядовой осужден на три года и четыре месяца колонии.

В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Тат Гаспарян

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