В Новороссийске река оказалась в собственности бизнесмена

Суд обязал предпринимателя из Новороссийска Вадима Оганесяна исключить из собственности гольф-деревни, расположенной в станице Натухаевской, реку Котлома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что в границах береговой полосы и акватории водного объекта реки Котлома находится незаконно сформированный земельный участок. На его территории размещено поле для гольфа. При этом участок предоставлен в собственность физлицу, что нарушает требования водного и земельного законодательства.

Суд рассмотрел заявления прокурора и обязал собственника сформировать новый земельный участок, исключив из его границ реку. Решение суда не вступило в законную силу. Вопрос его исполнения находится на контроле природоохранной прокуратуры.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Вадим Оганесян является владельцем ООО «Предгорье Кавказа», зарегистрированного в станице Натухаевской в 2004 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2021 году выручка компании составила 140,9 млн руб., чистая прибыль — 71,5 млн руб. Также предприниматель является председателем правления товарищества собственников недвижимости «Гольф-клуб Раевский», зарегистрированного в станице Раевская в 2018 году.

Татьяна Ручкина

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