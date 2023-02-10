В Ялте начали массово демонтировать заборы, установленные без согласования с мэрией

В Ялте начали массовые сносы незаконно установленных заборов и ограждений. Об этом сообщила глава курорта Янина Павленко в Telegram.

В городе создали оперативный штаб по выявлению и ликвидации незаконно установленных ограждений. Демонтажу подлежат сооружения, возведенные без паспорта, утвержденного департаментом архитектуры и градостроительства, и не соответствующие правилам благоустройства города. Сотрудники штаба фиксируют нарушения и отправляют сведения в муниципальный контроль.

«Мунконтроль составляет акты, на следующий день — снос, наведение порядка и закрепление ответственного за поддержание чистоты. В Алупке и поселках отвечать за процесс будут руководители территориальных органов»,— пояснила госпожа Павленко.

Первым в городе демонтируют забор, возведенный в районе автовокзала. Итогом работы штаба, по заявлению Янины Павленко, должно стать отсутствие несанкционированных заборов и создание эстетического вида города.

Анастасия Донскова

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