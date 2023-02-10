Число уехавших за границу жителей Кубани в 2022 году выросло в 2,3 раза

В январе—ноябре 2022 года из Краснодарского края уехало 23 525 человек. Это в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Краснодарстата.

По данным ведомства, чаще всего жители Краснодарского края уезжали в Украину (8792 человека), Армению (6126 человек) и Казахстан (2308). В целом в страны СНГ уехали 21,7 тыс. человек, в другие страны — 1,8 тыс. человек. Среди государств дальнего зарубежья лидировала Германия — туда уехали 136 человек.

За этот же период из-за границы в Краснодарский край приехали 241 32 человек — на 6,5% меньше, чем годом ранее.

В январе—октябре Кубань покинули 22,4 тыс. человек. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алексей Белянин

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