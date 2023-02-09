«Ведомости»: Минэкономики предложило распространить на музыкантов льготы для IT-сектора

Льготы для IT-сектора могут распространить на музыкальную индустрию, сообщили «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту Минэкономики. Меры должны стимулировать производство отечественного музыкального контента, считают в ведомстве.

По информации «Ведомостей», проект дорожной карты направлен на согласование в Минкультуры, Минфин и Минцифры. Соответствующий проект закона собираются внести в правительство в июле 2023 года. Для выдачи налоговых льгот планируют учредить институт аккредитации музыкальных организаций. Издание не уточняет, при каком ведомстве будет создана эта структура.

Работу над документом подтвердили в Минэкономики. В ведомстве пояснили, что конкретные условия для получения льгот определят после утверждения доработанной дорожной карты.

Как пояснил «Ведомостям» один из авторов документа, налоговые льготы получат авторы, артисты, лейблы, музыкальные издательства, концертные организации и дистрибуторы. В будущем список могут расширить. Для получения льгот организация должна получать не менее 70% доходов от музыкальной деятельности, а также иметь госаккредитацию в сфере музыки.

По словам авторов документа, музыкальную индустрию могут освободить от НДС за реализацию исключительных прав на музыкальные произведения, результаты исполнительской деятельности и фонограммы. Кроме этого, для музыкантов могут обнулить ставку по налогу на прибыль организаций для регионального бюджета в 17% и сохранить ее на уровне 3% для федерального бюджета, а также снизить взносы на страхование.

Олеся Павленко