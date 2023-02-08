Двух мужчин эвакуировали из загоревшейся квартиры в поселке Ува в Удмуртии

7 февраля около 11:40 в поселке Ува в Удмуртии загорелся двухэтажный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествия пострадали мужчины 1978 и 1980 годов рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Как рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 40 Илья Лучинкин, в подъезде было плотное задымление, однако дым из-за дверей квартир не шел. «Поэтому изначально предположили, что пожар на чердаке. Вернувшись, чтобы провести дополнительную разведку вокруг дома, мы увидели как мужчина, высунувшись из окна второго этажа, стал кричать и звать на помощь»,— добавил Илья Лучинкин.

Дверь квартиры вскрыли бензорезом, после чего в окно второго этажа установили трехколенную лестницу. Одновременно с этим развернули пожарные рукава для тушения.

Пострадавших обнаружили без сознания. Пожарные надели на них «самоспасатели» и передали врачам скорой помощи. Мужчин госпитализировали с отравлением угарным газом.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного курения одного из пострадавших в ванной комнате. Огонь уничтожил стиральную машину, повредил натяжной потолок, внутреннюю отделку ванной комнаты, а также чердачное помещение дома. Общая площадь пожара составила 16 кв. м.