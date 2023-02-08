КХЛ попросила болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» не искажать гимн России

Представители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) направили письмо в адрес ХК «Сибирь» с просьбой повлиять на болельщиков клуба, которые искажают слова гимна России во время его исполнения перед матчами.

«Письмо носит рекомендательный характер, а не претензионный. В клубе пока нет понимания каким образом можно повлиять на двухмиллионную аудиторию», – сказал «Ъ-Сибирь» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, некоторые болельщики «при исполнении гимна используют собственную интерпретацию и произносят «Славься, Сибирь»».

Хоккейный клуб «Сибирь» с 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге.

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Лолита Белова