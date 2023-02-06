Глава Минобороны Украины Резников не согласен на пост министра стратегических отраслей

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ему не поступало предложений о том, чтобы возглавить министерство стратегических отраслей промышленности. По его словам, если бы такое предложение и было, то он бы от него отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

«Для меня новость. Со мной никакого разговора о министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим <...> Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка»,— сказал господин Резников ICTV.

Накануне, 5 февраля, глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что министром обороны будет назначен руководитель главного управления разведки ведомства Кирилл Буданов. По его словам, господин Резников «переводится на должность министра стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества». По мнению депутата, это «абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше».

Алексею Резникову 56 лет. Он возглавил Минобороны Украины в ноябре 2021 года. До этого был вице-премьером (2020–2021) и представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).

О перестановках в украинских органах власти — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».

Леонид Уварчев