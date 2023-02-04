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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве заочно приговорил бывшую журналистку DOXA Гутникову к двум месяцам колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы заменил экс-редакторе студенческого издания DOXA Алле Гутниковой исправительные работы на два месяца колонии общего режима по делу о вовлечении подростков в митинги. Об этом сообщил DOXA адвокат Дмитрий Захватов. Сама Алла Гутникова сейчас находится в Берлине.

Алла Гутникова

Алла Гутникова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Алла Гутникова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Учитывая категорию преступления, за совершение которого Гутникова А. М. осуждена приговором мирового судьи, конкретные обстоятельства дела, данные о личности Гутниковой А. М., в том числе поведение после вынесения приговора, суд считает необходимым назначить Гутниковой А. М. отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима»,— привел выдержку из приговора адвокат.

В январе 2021 года журнал DOXA опубликовал видеоролик, в котором четыре редактора говорили о незаконности отчислений студентов и школьников за участие в митингах в поддержку Алексея Навального. Из-за этого против них возбудили дело о вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (ст. 151.2 УК РФ).

В апреле 2022-го Аллу Гутникову, а также редакторов Владимира Метелкина, Наташу Тышкевич и Армена Арамяна приговорили к двум годам исправительных работ. В сентябре трех из них объявили в розыск. Комиссия Госдумы просила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским.

Лаура Кеффер

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