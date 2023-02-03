Главные новости за 3 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Сочинский блогер Вахтанг Езугбая погиб на территории ДНР, куда отправился добровольцем в составе группы «Вагнер».

Оперативный штаб Кубани назвал провокацией информацию о подготовке к военному положению в регионе.

В селе Аштырь (Сочи) погибают животные частного зоопарка. Их оставили без еды и ухода в клетках. Ранее у заведения сменился владелец, а земля, на которой должен располагаться зверинец, находится под арестом.

МВД Кубани разъяснило временный порядок выдачи загранпаспортов после того, как стало известно о временной приостановке выдачи документов с биометрией, действующих 10 лет. По данным полиции, для срочных выездов за рубеж жители региона могут получать паспорта старого образца сроком на пять лет.

Сторонники экс-руководителя «Открытой России» Андрея Пивоварова, осужденного в Краснодаре за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили о его пропаже во время этапирования из Санкт-Петербурга в Карелию.

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывших собственников земли под коттеджным поселком в сочинском селе Сергей-Поле. По версии следствия, они продали эти участки вместе с коттеджами, при этом скрыли тот факт, что в этом месте возможны оползни.

В станице Новомышастовской после отравления газом двух жителей возбудили уголовное дело против газовика, который вовремя не проверил оборудование.

В Сочи 75-летняя пенсионерка отдала злоумышленникам, действовавшим с территории Украины, банковские накопления и вырученные от продажи квартиры деньги.

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор бывшему начальнику кафедры административного права местного филиала Краснодарского университета МВД России. Он регулярно получал взятки от слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации за хорошие оценки в зачетных книжках. Всего было выявлено 63 таких случая.

В Майкопе в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного предпринимателя. Он эксплуатировал аттракцион с истекшим сроком службы, из-за чего пострадал 9-летний мальчик.

В Севастополе в суд направят материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, которого подозревают в показе порнографии пятилетней девочке.

Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации 500 объектов недвижимости, принадлежащих иностранным олигархам, которые совершают недружественные действия в отношении России.

Заместителя начальника ОМВД России по Усть-Лабинскому району заключили под стражу в рамках расследования обстоятельств аварии, в которой пострадал 60-летний мужчина.

В Сочи стоимость ски-пассов и прогулочных билетов снизилась в три раза из-за недостатка снега и теплой зимы на горнолыжных курортах.

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