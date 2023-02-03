В Севастополе в суд направят дело местного жителя, показывавшего порнографию пятилетней девочке

В Севастополе в суд направят материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, которого подозревают в показе порнографии пятилетней девочке и иных действиях сексуального характера с ребенком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, утром 26 ноября прошлого года, будучи в нетрезвом состоянии, 51-летний житель Нахимовского района города заманил к себе в комнату пятилетнюю девочку, предложив ей просмотр мультиков. Вместо этого мужчина показывал ребенку порнографические фильмы и «совершал иные действия сексуального характера». Мать девочки, обнаружив пропажу ребенка, стала стучаться в комнаты соседей. Подозреваемый не открыл женщине дверь, тем не менее ей удалось вызволить ребенка. Сразу после этого мать потерпевшей отправилась в полицию.

Жителя Севастополя заключили под стражу на время следствия. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и его последующей передачи в суд.

Анастасия Донскова

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