На Кубани опровергли фейк о подготовке к военному положению

Власти региона назвали провокацией информацию о подготовке к военному положению на Кубани, пишет оперштаб.

Такие сведения появились в популярных Telegram-каналах. Паблики ссылаются на фальшивую факсограмму Центра предупреждения чрезвычайных ситуаций.

«Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани. На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует»,— говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что по указанному в шапке фейкового документа адресу (улица 1-го Мая, 27) находится жилой дом, а в тексте письма допущено много грубых ошибок.

Тремя днями ранее власти Кубани предупредили о мошеннических листовках с предложением сдаваться в плен ВСУ. Ранее фейком назвали информацию о якобы выданных на 1 ноября повестках. Неправдой оказались и публикации о подготовке Керченской переправы для эвакуации.

Наталья Решетняк

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