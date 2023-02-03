На Кубани замначальника отдела полиции, сбежавшего с места ДТП, заключили под стражу

Заместителя начальника ОМВД России по Усть-Лабинскому району заключили под стражу в рамках расследования обстоятельств аварии, в которой пострадал 60-летний мужчина. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, подозреваемый скрылся с места ДТП.

Авария при участии сотрудника полиции произошла ночью 28 января в Усть-Лабинске. По данным следствия, на перекрестке улиц Вольной и Либкнехта подозреваемый, управляя автомобилем Kia Rio, не пропустил пешехода и сбил его. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места ДТП).

Срок содержания подозреваемого под стражей продлится до 31 марта 2023 года включительно.

Анастасия Донскова

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