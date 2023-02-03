Активисты заявили о пропаже Пивоварова во время этапирования в Карелию

Активисты сообщили о пропаже экс-главы организации «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) Андрея Пивоварова, осужденного в Краснодаре за деятельность нежелательной организации, во время этапирования из Санкт-Петербурга в Карелию. Об этом сообщает Telegram-канал «Команда Пивоварова».

О месте нахождения бывшего лидера нежелательной организации неизвестно на протяжении 16 дней.

«Пять дней и девять часов занимает путь от СИЗО "Арсеналка" в Питере до ИК-7 "Сегежа" в Карелии, если идти пешком. Восемь часов и 25 минут займет этот путь на машине. Шестнадцать дней туда (а возможно, и не туда) везут Андрея Пивоварова. Или не везут. Где он и что с ним происходит, неизвестно»,— говорится в сообщении.

Мать активиста, устроившая одиночный пикет у здания Краснодарского краевого суда, отметила, что раньше получала от сына письма и была с ним на связи, но к настоящему времени контакта с Андреем Пивоваровым у нее нет на протяжении более двух недель.

Приговор суда в отношении активиста вступил в силу в ноябре прошлого года. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года, полтора из которых он провел в следственном изоляторе Краснодара. По данным «Команды Пивоварова», отбывать наказание осужденный должен был в колонии в Ленобласти, куда его этапировали после заседания. Позднее появилась информация о том, что бывшего главу нежелательной организации отправят в карельскую колонию.

Подробнее о деле Андрея Пивоварова — в материале «Ъ-Кубань» «Андрей Пивоваров отправится в колонию».

Анастасия Донскова

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