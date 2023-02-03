Госсовет Крыма национализировал 500 объектов недвижимости опальных олигархов

Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации 500 объектов недвижимости, принадлежащих иностранным олигархам, которые совершают недружественные действия в отношении России. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов в Telegram.

«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения. Конечно, это очень тщательная, выверенная работа. И мы уже не остановимся, пока не наведем полный порядок», — написал спикер.

По данным «Ъ», в перечень национализируемого имущества вошла собственность украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты и Арсения Яценюка. В частности, речь идет об объектах сферы туризма, спорта и банковской инфраструктуры.

Как сообщал ранее «Ъ-Кубань», в Крыму в собственность перейдут вилла «Елена» в Ялте, принадлежащая литовскому бизнесмену Коласу Игорису, бетонное производство в Феодосии АО «Стройдеталь» ливанского предпринимателя Рафика Дау Булоса, Симферопольская макаронная фабрика политика из Украины Нестора Шуфрича и другие объекты.

Анастасия Донскова

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