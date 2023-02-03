Жительница Сочи продала квартиру по указанию мошенников с Украины

В Сочи 75-летняя пенсионерка отдала злоумышленникам, действовавшим с территории Украины, банковские накопления и вырученные от продажи квартиры деньги.

Как следует из приговора Центрального райсуда курорта, на который обратил внимание «Ъ-Юг», в 2022 году мошенники позвонили потерпевшей под видом банковских работников и убедили ее перевести накопления на «безопасный» счет, открытый на имя их сообщницы — сочинки Ангелины Кузнецовой. После этого пожилой женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, и сообщил, что на курорте якобы действует группа «черных риэлторов», которые пытаются продать ее квартиру по подложным документам. Мошенники уговорили пенсионерку заключить фиктивную сделку купли-продажи, чтобы потом получить новые документы на жилье с другим кадастровым номером. В результате квартира была продана по цене ниже рыночной, а полученные средства женщина перевела неизвестному лицу.

Когда покупательница попросила пенсионерку освободить квартиру, женщина поняла, что ее обманули. Мужчина, которого все это время пострадавшая считала сотрудником спецслужб, сообщил ей по телефону, что на самом деле он находится на Украине.

Суд назначил сообщнице мошенников Ангелине Кузнецовой условный срок, организаторов преступления пока установить не удалось.

Наталья Решетняк

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