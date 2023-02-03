В Сочи цены на ски-пассы упали в три раза из-за недостатка снега

В Сочи стоимость ски-пассов и прогулочных билетов снизилась в три раза из-за недостатка снега и теплой зимы на горнолыжных курортах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курорт «Газпром».

Если ранее стоимость ски-пасса на один склон достигала 3,2 тыс. руб., то в настоящее время он доступен по акции за 999 руб. на склоны Альпика и Лаура.

В целях борьбы с нехваткой снега в минусовые температуры проводят искусственное оснежение склонов и добавляют снег с ближайших территорий.

На горнолыжных курортах Сочи в настоящее время открыты не все трассы, а только те, которые смогут принять лыжников и сноубордистов. Днем ранее были доступны синяя, три зеленые и четыре красные трассы.

Из-за теплой зимы и небольшого количества снега горнолыжный сезон в Сочи начался позже обычного, только в конце декабря. Ранее сезон открывали в первых числах месяца.

Анастасия Донскова

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