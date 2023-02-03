В Адыгее перед судом предстанет арендатор карусели, из-за неисправности которой пострадал ребенок

В Майкопе в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного предпринимателя по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Он эксплуатировал аттракцион с истекшим сроком службы, из-за чего телесные повреждения получил 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Адыгея.

По данным следствия, в мае 2021 года предприниматель взял в аренду часть торгово-развлекательного комплекса с установленным игровым оборудованием, в который входил аттракцион «Кокосовая пальма». Арендатор взял на себя обязательства по контролю над безопасностью оборудования. Между тем у карусели истек срок службы.

В результате в апреле 2022 года во время катания на аттракционе на девятилетнего мальчика обрушилась верхняя часть конструкции — из строя вышел удерживающий механизм. Ребенок получил телесные повреждения.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ — лишение свободы на срок до 2 лет.

В ноябре прошлого года также было завершено расследование уголовного дела в отношении администратора парка развлечений. Его обвинили по той же статье.

Андрей Ульченко

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