МВД Кубани разъяснило временный порядок выдачи загранпаспортов

Для срочного выезда за рубеж жители Краснодарского края, которые подали заявление на получение биометрического заграничного паспорта (сроком на 10 лет), могут «в кратчайшие сроки оформить загранпаспорт сроком на 5 лет». Для этого потребуется оплата госпошлины, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого главка МВД России.

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги»,— уточнили в ведомстве.

Для решения вопросов жителям Кубани необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции, в том числе если заявление о выдаче биометрического загранпаспорта подано через «Криптобиокабину» в МФЦ.

Уточняется, что по всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности.

2 февраля подразделения по вопросам миграции временно приостановили прием новых заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем. Оформление загранников также недоступно через портал госуслуг.

Ранее «Гознак» сообщил, что приостановил изготовление загранпаспортов нового образца из-за проблем с микросхемами. Минпромторг заявил, что производство электронных чипов не приостанавливалось.

Наталья Решетняк

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