Экс-руководитель кафедры филиала Краснодарского университета МВД России осужден за участие в преступной группе

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор бывшему начальнику кафедры административного права местного филиала Краснодарского университета МВД России. Уголовное дело в отношении полковника МВД было заведено по ч. 3 ст. 210, п. «а» ч. 5 ст. 290 (участие в преступном сообществе и получение должностным лицом взятки), сообщает пресс-служба суда.

В суде было установлено, что подсудимый, используя свое служебное положение, добровольно вошел в состав преступного сообщества и с 2016 по 2020 годы возглавлял его. В частности, он принял меры конспирации для безопасности членов преступной группы. Руководитель кафедры на систематической основе получал взятки от слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации за положительные отметки в зачетных книжках. Всего было выявлено 63 таких случая.

В ходе предварительного следствия полковник МВД заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд, изучив материалы уголовного дела, приговорил подсудимого к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Андрей Ульченко

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