На газовика завели дело после смерти от отравления двух жителей Новомышастовской

На Кубани после отравления газом двух жителей станицы Новомышастовской на газовика, который вовремя не проверил оборудование, завели уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Ведомство провело проверку после гибели 21 января двоих граждан от отравления угарным газом в частном доме в станице Новомышастовской. Выяснилось, что, несмотря на требования закона о ежегодной проверке газового оборудования, соответствующие должностные лица более двух лет не проводили его технический осмотр в доме, где погибли люди, говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура направила в СКР соответствующие материалы, и на их основании в отношении должностного лица газораспределительной организации в пятницу возбуждено уголовное дело об оказании опасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Михаил Волкодав

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