В Петербурге скончался рэпер Yung Trappa

В Санкт-Петербурге в пятницу, 3 февраля скончался рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Информация об этом появилась в его официальной группе «Вконтакте».

«Владислав умер дома, в кругу семьи, находясь рядом со своими близкими от остановки сердца»,— говорится в посте.

По данным «Фонтанки», следов насильственной смерти на его теле не обнаружено, как и наркотиков в квартире. 27-летний молодой человек не проснулся.

В январе 2023 года городские СМИ писали, что рэпер вышел из-под ареста. Его отпустили под подписку о невыезде. Решением Выборгского горсуда Ленобласти 3 ноября 2021 года ему предъявили обвинение в изнасиловании и двух эпизодах насильственных действиях сексуального характера, сопряженных с угрозой убийством. Заявление на него написала 18-летняя студентка, сам рэпер утверждал, что все было не впервые и по взаимному согласию.