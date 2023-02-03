Мишустин: в России есть аналоги 85% иностранных программ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заменить 85% иностранного программного обеспечения возможно за счет российских аналогов. Такое мнение он выразил в ходе выступления на международном цифровом форуме Digital Almaty в Алматы.

Как уточнил господин Мишустин, в настоящее время производится дополнительное усовершенствование российских приложений под конкретные нужды бизнеса и производств. Он также отметил, что Россия открыта для сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. «Нам есть что предложить»,— добавил премьер-министр.

Комментируя разработку в России новых программных продуктов, Михаил Мишустин отметил, что в стране выстроена специальная система центров компетенций. «Вовлекли в их деятельность свыше полутысячи российских компаний-лидеров. Разработчики, управленцы, представители деловых кругов и власти объединены общей целью: чтобы на предприятиях было востребованное и удобное программное обеспечение, ничуть не уступающее иностранному»,— добавил он.

По словам господина Мишустина, в рамках развития российского софта «отобрано почти 200 инициатив, некоторые готовы к внедрению и уже масштабированию, свыше 30 будут реализованы в течение этого и следующего годов». Премьер-министр уточнил, что большая часть финансирования проектов осуществляется за счет бизнеса, в настоящее время частные инвестиции уже превышают 155 млрд руб.

«Задача центров — создать не просто замену зарубежным аналогам, а конкурентоспособный продукт, который в перспективе сможет выйти на международный рынок, поэтому при отборе проектов учитывалась возможность их тиражирования, экспортный потенциал и готовность к реализации в других странах»,— заключил он.

После начала военной операции России на Украине многие иностранные компании, в частности производители программного обеспечения, объявили об уходе с российского рынка. Наибольшее давление было оказано на российскую финансовую систему. В связи с этим банки стали выводить на рынок России альтернативные платежные инструменты. Одним из таких стал стикер, который можно наклеить на смартфон.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Банкиры примеряют кольца и браслеты».

Милена Костерева