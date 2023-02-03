Более 50 тысяч сигаретных пачек без акцизных марок обнаружили сотрудники ФСБ в гараже жителя Хакасии

Сотрудники управления ФСБ по Хакасии пресекли сбыт на территории региона крупной партии контрафактной табачной продукции. В нелегальной реализации правоохранители подозревают 41-летнего жителя Абакана, в гараже которого силовики обнаружили более 50 тыс. пачек немаркированных сигарет на общую сумму более 5 млн руб.

«В настоящее время проводится исследование изъятой продукции, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния», - сообщили в ведомстве.

В начале 2023 года в Федеральной таможенной службе (ФТС) подсчитали, что объем ввоза в Россию табачной продукции с нарушениями за 2022 год вырос в 2,5 раза. В общей сложности таможенники изъяли из незаконного оборота в прошлом году 82,5 млн пачек сигарет. Также был пресечен нелегальный оборот около 17 млн пачек табачных изделий и более 491 т табачного сырья на сумму 1,7 млрд руб. Общий объем средств по уголовным делам за уклонение от уплаты таможенных платежей в 2022 году составил 2,3 млрд руб. В ФТС уточнили, что 2,1 млрд руб. из этой суммы пришлось на 17 уголовных дел. Чаще всего дела возбуждали по фактам контрабанды (ст. 200.2 УК РФ).

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Лолита Белова