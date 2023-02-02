YugBuild-2023: разнообразие строительной и отделочной продукции для всех специалистов отрасли

С 1 по 4 марта 2023 года в Краснодаре, ВКК «Экспоград Юг» пройдет одна из крупнейших на Юге России выставок отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild. Организатор – компания MVK.



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Выставка YugBuild уже многие годы является площадкой для эффективной бизнес-коммуникации. Всего за 4 дня у посетителей есть возможность изучить ассортимент новинок и хитов продаж рынка, лично оценить качество продуктов, посмотреть мастер-классы с рекомендациями по применению от технологов компаний.

Участники представляют товары в 14 разделах: строительные и отделочные материалы, фасады и кровля, строительное оборудование и инструменты, напольные покрытия, керамическая плитка, свето- и электротехническая продукция, двери и замки, оборудование для вентиляции и кондиционирования, оборудование для отопления и водоснабжения, лифты, бассейны и сауны, оборудование для благоустройства и озеленения территорий и другие.

Своё участие в YugBuild-2023 уже подтвердили OTIS, ТЕХНОДРЕВ, BALLI-ЮГ, DECOLIFE, ДЕКОМО, ГРАНИТТРЕЙД, ЮГСТРОЙКРОВЛЯ, ПЕРСПЕКТИВА СВЕТА, ИМС АВАНТИ, РУСВИТАЛЭЛЕКТРО, PUNTO DESIGN, CORPSUN, SDM, СИНЕРЖИ ДОРС, АМК ФАСАДЫ, ДЕ-БАГЕТ, ПЛАСТ ДЕКОР, СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ, ЕВРОПАРТНЕР, WELES, АКВАФОР, ENERGON, ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, VILPE, СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ, HEATEX, АЛЮМСИЛЛ, RUNVIL POOLS и другие.

Кроме того, выставку сопровождает программа деловых мероприятий. На YugBuild действуют спецпроекты для специалистов разных отраслей:

«МАСТЕР-ФЕСТ 2.0», 1-4 марта 2023 – интерактивная экспозиция в отдельном павильоне. Обновлённый формат фестиваля позволяет проводить демонстрации продукции без ограничения на виды работ. Посетителей ждут мастер-классы по работе с сухими строительными смесями, красками, оборудованием для отопления и вентиляции, строительными и отделочными материалами и инструменту.

На двух сценах фестиваля будут проходить мастер-классы от известных отраслевых блогеров, среди которых Виталий Белорус, Лазарос Кизиридис, Сергей Гапченко, Алексей Трегубов, Андрей Шайтер и другие эксперты.

8 профессиональных команд из Краснодара, Ставрополя и республик Северного Кавказа продемонстрируют все свои навыки в попытке завоевать звание самых умелых мастеров внутренней отделки в ходе конкурса профессионального мастерства «Я – Мастер».

DESIGN SPACE, 1-2 марта 2023. Ежегодный форум дизайнеров и архитекторов представляет на одной площадке известных экспертов, презентации и лекции которых посвящены ключевым трендам, нюансам работы в сфере дизайна, урбанистики, архитектуры, нестандартным кейсам и опыту их реализации.

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