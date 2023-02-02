Державшие три года в рабстве девушку братья из Саратова получили девять лет колонии

Саратовский суд приговорил двух братьев к девяти годам лишения свободы за использование рабского труда 25-летней девушки. Девушка три года жила в сарае, ей удалось сбежать из рабства только через три года. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета.

Следствие установило, что в 2016 году мужчины 35 и 37 лет заставили незнакомую 25-летнюю девушку заниматься рабским трудом. Они держали ее в «неблагоустроенном» сарае на территории частного дома в селе Клещевка Саратовского района. Девушке давали минимум продуктов, а ее труд контролировали. Братья пресекали попытки девушки к бегству, применяли к ней насилие и угрожали. Девушка прожила в сарае три года.

В декабре 2019 года она смогла убежать с помощью других людей (в сообщении не приводятся подробности побега). Братья попытались догнать девушку, но не смогли. В итоге она успела обратиться в полицию.

Братьев приговорили к девяти годам колонии строго режима по статье об использовании рабского труда (п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) и покушении на похищение (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в, г, з» ч.2 ст.126 УК РФ).

Анастасия Ларина