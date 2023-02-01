«Курьер» уходит и остается

Прежде известная в Ульяновске и влиятельная газета «Симбирский курьер», перешедшая три года назад в собственность зампреда реготделения справороссов, потеряла основную часть своего коллектива, который работал еще со времен основания газеты. Владелец газеты Евгений Калашников считает, что ничего страшного не произошло, и газета будет продолжать выходить и развиваться. Журналисты считают, что это «конец истории легендарного „Курьера“». По мнению экспертов, без «системо­образующей» основы прежнего «Курьера» уже не будет, но и с новой командой экономические перспективы для газеты не очень благоприятные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Во вторник стало известно, что команда первой независимой и в прежние времена известной и влиятельной газеты Ульяновска «Симбирский курьер», работавшая еще со времен основателя газеты Аллы Багдасаровой, покидает редакцию. О том, что команда «Курьера» уходит, стало известно из поста в VK внештатного автора газеты Татьяны Захарычевой, сообщившей, что последний номер газеты «был действительно последним с той командой, которая работала там практически с самого начала».

«Симбирский курьер», созданный в сентябре 1990 года, стал первой в регионе газетой, никак не связанной с КПСС.Основателем и главным редактором газеты стала известная в Ульяновске журналист и редактор Алла Багдасарова, учредителем — первый демократически избранный горсовет Ульяновска. Газета, отражая мнение демократически избранного горсовета, фактически была оппозиционной областной администрации. «Симбирский курьер» был единственной газетой в регионе, продолжавшей выходить в дни августовского путча 1991 года и сообщавшей обо всех событиях, происходящих в городе, регионе и стране. После тех событий тираж газеты вырос до 42 тыс. экземпляров. В 1993 году коллектив отказался идти под учредительство мэрии Ульяновска, учредителем редакции стал журналистский коллектив, редакция работала на самоокупаемости, за счет доходов от рекламы и распространения. После августовского дефолта 1998 года доля 50% в издании была продана предпринимателю Наилю Тазетдинову, со временем он получил контроль в НП «Симбирский курьер», а с марта 2015 года перевел активы в ООО «Симбирский курьер», где все 100% принадлежали уже ему. Тем не менее, газета сохранила свои независимые и демократические позиции. Помимо рекламы и распространения редакция имела дополнительный доход от госконтрактов на освещение деятельности гордумы, мэрии, заксобрания и облправительства — с 2011 по 2015 год 39 контрактов на общую сумму 11,930 млн руб. и с 2015 по 2017 год 10 контрактов на общую сумму 3,485 млн руб. В октябре 2019 года (сделка завершена 5 ноября 2019 года) газета была продана адвокату, зампреду совета реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Евгению Калашникову. Главным редактором была назначена член бюро совета реготделения СРЗП, юрист по образованию Елена Кочерина.

Уже тогда эксперты высказывали сомнения в возможности развития газеты без серьезных вложений в развитие и в интернет-версию.

Как сообщили «Ъ» сотрудники (теперь уже бывшие) редакции, ситуация с газетой стала ухудшаться, рекламы стало поступать мало, интернет-версия совершенно не развивалась, напротив, в нее часто не попадали важные и резонансные материалы. В январе сотрудникам выплатили по 1–3 тыс. руб. Полторы недели назад заявление на увольнение написал заместитель главного редактора Геннадий Якимчев, работавший в газете фактически с момента ее основания. После этого отказалась от сотрудничества с редакцией внештатный автор, журналист Татьяна Захарычева, также работавшая в «Курьере» со времен Аллы ­Багдасаровой.

По словам экс-сотрудников, в понедельник, 30 января, редактор Елена Кочерина собрала коллектив и объявила, что из всего коллектива останутся только двое верстальщиков и журналист Владимир Пугачев, «в услугах остальных больше не нуждаются». Верстальщики Елена Зыкина (она работала также и журналистом) и Ольга Хисматулина заявили, что они тоже уходят. «Фактически из прежнего состава “Курьера” больше не осталось никого, кроме Владимира Пугачева, у которого подходит пенсионный возраст»,— отметила Татьяна Захарычева. Сотрудники в беседе с «Ъ» также отмечали, что не видят перспектив развития газеты, «и уже шли разговоры о том, что к марту станет ясно, будет газета существовать далее или нет».

Геннадий Якимчев сказал «Ъ», что подал заявление на увольнение, потому что «устал работать, по сути, как главный редактор: просматривать и готовить все материалы, заниматься тематикой, иллюстрациями». «Видимо, пришло время положить конец этому делу. Они надеялись на доходы, а доходов нет, и дальше ничего хорошего ждать не стоит. И перспектив не видел, и устал»,— сказал господин ­Якимчев.

Владелец газеты Евгений Калашников считает, что он «не хотел бы привлекать внимание к ситуации», но ничего страшного не произошло, «свет клином на них не сошелся». По его словам, Геннадий Якимчев «ушел по состоянию здоровья», на его место уже принят другой человек (Вадим Романов), «будут и другие на условиях фриланса», «„Курьер“ планирует продолжать выходить». Информацию о невыплате зарплаты он назвал неправдой, отметив, что все штатные работники получили ее вовремя.

«Я думаю, „Курьер“ еще мог бы продержаться какое-то время, имея базу хоть и возрастных, но лояльных подписчиков, держась на своем бренде и на прежних журналистах. Но после ухода журналистов они почувствуют, что изменилось, и могут отказаться от газеты. А развития для привлечения новых читателей не было. Когда этим занимаются люди, далекие от газетного дела, трудно надеяться на эффективность»,— сказал известный ульяновский журналист Сергей Гогин, являвшийся также внештатным автором газеты. По его мнению, «то, что произошло, — это конец истории некогда легендарного „Курьера“». «Не знаю, сумеют ли они сформировать новую команду, но это будет уже не „Курьер“»,— добавил ­журналист.

«Я считаю людей, покинувших редакцию, системообразующими для этой газеты, и без них „Симбирский курьер“ прежним уже никогда не будет. Но с экономической точки зрения у этой газеты как не было перспектив три года назад, так нет и сейчас. Формально же с этой газетой при желании можно сделать все, что угодно, начиная от бесплатного издания и заканчивая политическим „боевым листком“, учитывая, что его владелец занимается политикой»,— полагает ульяновский медиаконсультант Сергей Давыдов.

Сергей Титов, Ульяновск